Судебные приставы 4 федеральных округов обменяются опытом в Самаре

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С 18 по 20 июня в Самаре впервые пройдет межрегиональный семинар среди начальников отделов судебных приставов из разных областей страны. В рамках мероприятия работники Службы обменяются положительным опытом, обсудят стоящие перед ведомством задачи и варианты их возможного решения.Также программа семинара подразумевает обучение работников Службы тонкостям коммуникации и бесконфликтному решению сложных вопросов, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области