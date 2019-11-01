Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа
1 ноября 2019 21:52
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По их словам, министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. «Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — говорит источник РБК.
«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», — сказал один из источников РБК, по словам которого Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.
По итогам совещания решено, что поверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.
«По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — говорит источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания. Министр обороны, по словам источника РБК, приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий. Также Шойгу, по словам источника, поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября, жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Против него завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца.
В Минобороны утверждали, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Отец срочника, Салим Шамсутдинов, обвинял следствие в желании скрыть дедовщину в части.
По данным источников РБК, комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров. «Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — рассказал один из собеседников РБК.
Источник «РИА Новости» говорил, что незадолго до стрельбы у срочника был конфликт с сослуживцами — он отказывался выполнить задание ротного, «что-то вроде мытья полов», но его заставили. Отец Шамсутдинова заявил, что не верит в эту версию. Его сын был психологически готов к таким вещам, а чтобы он взялся за оружие, должно было случиться что-то «сверхъестественное», добавил он.
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