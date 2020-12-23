Старшеклассник из Новокуйбышевска создает свой парк виртуальной реальности

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Возможности VR позволяют полностью погрузить человека в изучаемую среду. Благодаря национальному проекту «Образование» современные технологии стали доступными для всех школьников.

Их взял на вооружение десятиклассник новокуйбышевской школы №5 Никита Багреев, который на базе готовых локаций для очков виртуальной реальности к 75-летию Победы разработал экскурсии по городам-героям и провел в рамках «Умных каникул» занятия для сверстников.

Путешествия с помощью панорамных карт уже стали привычными для россиян разного возраста, однако VR-технологии выводят эти экскурсии на новый уровень, давая возможность увидеть объемное и приближенное к реальности изображение исторических и культурных объектов.

Как считает Никита Багреев, для школьников обучение с применением VR становится менее академичным и более увлекательным, как в плане использования виртуальной реальности, так и ее создания: «Можно проектировать абсолютно невозможные реальности, пространства, что-то действительно необычное, и это может быть полезно и применимо на различных уроках, например, на математике и геометрии». Сейчас старшеклассник вместе с педагогом Татьяной Тулановой создает собственные локации на графическом движке Unity.

Техническую базу для этой работы предоставляет центр «Точка роста», открытый в рамках национального проекта «Образование» в школе №5 г. Новокуйбышевска. «У детей сейчас есть возможность познакомиться с новыми технологиями не только в теории, но и на практике, развить свои способности. Кабинеты центра используются как для проведения школьных занятий, так и во внеурочной деятельности», - поясняет руководитель центра «Точка роста» ГБОУ СОШ №5 г.о. Новокуйбышевск Алла Жандарова.

Ученики и педагоги сходятся во мнении: новое пространство, оборудованное современной техникой, во многом изменило жизнь школьников. Кроме основ виртуальной и дополненной реальности, новокуйбышевские школьники изучают в «Точке роста» геоинформационные технологии, 3D-моделирование, работу квадрокоптеров, робототехнику, а также осваивают фото- и видеоискусство.

Всего за два года в рамках национального проекта «Образование» создано 87 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальных районах и малых городах Самарской области.

Фото: соцсети