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Новости /  Общество /  Социум  

Стало известно, когда начнут действовать новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД

16 октября 2019 15:27
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С октября 2020 года.
Со ссылкой на представителей ГАИ стало известно, что новые правила сдачи экзаменов на права начнут действовать с октября 2020 года. Именно тогда вступит в силу постановление правительства РФ, по которому вносятся изменения к требования, передает samarskie-voditeli.ru.

Как и раньше, до выезда на дорогу инспекторы ГИБДД будут проверять у кандидатов в водители базовые знания. Например, нужно будет заехать в гараж, провести параллельную парковку задним ходом. Будет переработан перечень штрафуемых ошибок, но сильно он не изменится. Так, водителей будут, как и прежде наказывать, если он заглохнет, если автомобиль покатится на горке и т.д. Если будет совершено несколько ошибок – кандидата отправят на пересдачу.

Добавятся обязательные элементы: будут проверяться навыки обгона или опережения, движение с максимально разрешенной скоростью. Будет снят запрет на учебную езду по автомагистралям.

Будут изменены требования к маршрутам экзаменов. Если сейчас они известны и находятся в открытом доступе на сайтах подразделений ГИБДД, то через год будет известен только список улиц, где будет проходить экзамен. А маршрут инспектор может составить сам при проведении экзамена – так кандидаты в водители не смогут его заучить заранее.

На пересдачу теории будет даваться 30 суток, а практики – 60 суток. Минимальный срок для пересдачи остается без изменений (7 суток).

Как и сейчас процесс сдачи экзамена будет проводиться с видеофиксацией. Запись будет храниться 30 дней. Эта запись не только исключает коррупцию, но и дает кандидату в водители возможность оспорить результаты экзамена.

Также через год будут введены термины: обучаемый вождению и обучающий вождению. Минимальный возраст обучаемого вождению по категории прав В и С – 16 лет, а для вождения автобусов, трамваев и троллейбусов минимальный возраст составит 20 лет. 
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