Специалисты Самарской области примут участие в V Фестивале реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?»

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Фестиваль призван способствовать улучшению здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами, через развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в Приволжском федеральном округе.В работе Фестиваля примут участие лучшие государственные и некоммерческие организации ПФО, предоставляющие услуги в сфере психосоциальной реабилитации. Специалисты смогут обменятся успешными практиками, укрепить профессиональные контакты. Самарскую область будут представлять ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница», Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, инвалидов с детства«Парус надежды», АНО «Студия Инклюзивного Творчества» и др.ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» - крупнейшее специализированное психиатрическое учреждение в области. В течение ряда лет в больнице развиваются направления медико-психологической, социокультурной и социально-бытовой реабилитации. Поводятсяпсихообразовательные занятия для пациентов и их родственников, обучение бытовым и коммуникативным навыкам, занятия по танце-двигательной и театральной терапии (театральная студия «Счастливый случай»), терапия изобразительным и декоративным творчеством. Спектакли театральной студии и работы студии творчества неоднократно участвовали в различных конкурсах и фестивалях, включая Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны», форумы ко дню психического здоровья в г. Самара, конкурс «За сподвижничество в областидушевного здоровья» в г. Москва.СГОО ДИИД «Парус надежды» при поддержке Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области с августа 2018 г. реализует проект «Учебное сопровождаемое проживание инвалидов вследствие психических заболеваний». Целью проекта является обучение подопечных самостоятельной организации своего быта, досуга, взаимодействию и общению с другими людьми, а также обеспечению необходимого ухода вусловиях самостоятельного проживания. Также организация развивает арт-терапевтические и образовательные направления реабилитации, адаптивный спорт, организует летний отдых для молодёжи с двигательными и интеллектуальными особенностями.АНО «Студия Инклюзивного Творчества» создана в 2016 году. Проект объединяет творческих людей и организации, работающие в сфере физической, психической и эмоциональной реабилитации детей и взрослых с разными формами инвалидности через творчество. Студия работает по нескольким направлениям: танцевальное, театральное, вокальное, прикладное искусство, театр мод, игра на перкуссионных музыкальных инструментах, капоэйра ипсихологическая мастерская, передает пресс-служба Союза охраны психического здоровья.