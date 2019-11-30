Спектакль "Аленький цветочек" занял третье место на фестивале "Театральное Приволжье"
30 ноября 2019 17:36
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Самарский спектакль "Аленький цветочек" с уверенностью продвигался с пятого, на четвертое, затем на третье место. В какой-то момент зрителям пришлось понервничать, ближе к финалу "Аленький цветочек" спустился на четвертую строчку. Решающим стало включение Ульяновска.
Итак, набрав 70 баллов спектакль "Аленький цветочек" 3-его курса Самарского института культуры в постановке Александра Мальцева, занял третье место, уступив всего один балл Удмуртии. Первое место среди студенческих спектаклей заняла Республика Чувашия со спектаклем "Мой дедушка был вишней".
Церемония награждения победителей состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде.
Напомним, конкурс-театральный фестиваль реализуется в ПФО впервые, проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Фото: vkonline.ru
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