Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в туристическом фестивале «Звуки лета»

111

Так как мероприятие посвящено семейным ценностям, сотрудники уголовно-исполнительной системы традиционно со своими семьями и детьми приняли активное участие в совместном отдыхе.В организации такого праздника свою поддержку оказали представители общественных организаций, творческих объединений и средств массовой информации. Среди них клуб авторской песни имени Валерия Грушина, общероссийская общественная организация «Офицеры России», самарская региональная общественная организация ветеранов ВДВ ПСН «Берет»» и другие.Целью мероприятия организаторы выбрали поддержку, развитие и популяризацию авторской и исполнительской песни, духовно-нравственное ипросветительское воспитание молодежи, приобщение к спорту, поэзии и музыке, пропаганду любви и верности своим близким, своей Родине, проведение политики, направленной на формирование прочной системы семейных ценностей, а также укрепление и развитие связей между спортивными и творческимиколлективами, объединениями и фестивалями.В программу вошли творческие и спортивные состязания, как для взрослых, так и для детей. Подвижные игры на свежем воздухе. Анимационная программа с клоуном «Клепой» в лице Натальи Корабель. А также уникальный мастер-класс под руководством опытного тренера Павла Метлина, на котором каждый желающий, а их оказалось немало, смог пройтись по настоящему битому стеклу, оставив лишь незабываемые воспоминания и интереснейший опыт.На фестивальной поляне в течение двух дней работала концертная площадка. Со сцены звучали авторские и исполнительские песни. Порадовали своими выступлениями творческие коллективы - вокально-инструментальные ансамбли «Спринт» (руководитель - Валерий Сливин), «Военсабой» (руководитель – Виталий Царев), «Любители этого дела» (руководитель – Елена Калякина, г. Саратов), а также сольные выступления Сергея Кузнецова из г. Москвы, Романа Мишутина, Анжелики Керженцевой, Алексея Халитова и Александра Кузнецова из г. Самары.А благодаря ресторатору Анжелике Гиревой у участников фестиваля было регулярное и вкусное питание. По вечерам устраивались праздничные дискотеки. Радовали душевные песни под гитару у костра.- В современном российском обществе проблемы семьи очевидны, - говорит один из организаторов праздника Алексей Халитов. - Пьянство, наркомания, агрессивность и жестокость всё более вторгаются в пространство семьи. Продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности становится одной из важнейших задач общества, задач его выживания. Семья – это маленькое государство, и, если наш праздник хоть немного поможет сплочению участников, то, я думаю, мы добились поставленной цели.Покидая поляну праздника, участники благодарили организаторов за прекрасно проведенное время и пообещали друг другу вновь встретиться на этом месте, но уже в следующем году, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области