Сотрудники Куйбышевской железной дороги отмечают 145-летие со дня образования филиала

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Куйбышевская магистраль занимает стратегическое положение, соединяя центр и запад России с Уралом и Сибирью. Общая протяжённость путей- более 11,5 тысяч километров.Куйбышевская железная дорога объединяет территорию семи крупнейших областей - Самарской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской, а также - и трех республик страны - Мордовии, Башкортостана и Татарстана.За 8 месяцев 2019 года погрузка в Самарском регионе составила более 13,9 млн тонн. Среди основных грузов - нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, химикаты и сода.С полигона Куйбышевской железной дороги в пригородном сообщении отправлено 5,7 млн пассажиров.Успехи КбшЖД отметил губернатор«Славный трудовой коллектив, который поддерживает традиции РЖД и вместе с тем устремлён в будущее, находится на передовых позициях по внедрению современных технологий в управлении движением, в управлении персоналом».Отдельно Дмитрий Азаров отметил «взаимовыгодные, товарищеские отношения, которые установились между регионом и РЖД.Буквально на прошлой неделе подписано соглашение о строительстве ж/д ветки до Особой экономической зоны "Тольятти", которая даст новый импульс развития всему Автограду.Поддержано предложение об организации ускоренного ж/д сообщения по маршруту Новокуйбышевск-Самара-Курумоч -Тольятти.«Благодарю вас, уважаемые коллеги, за эти крупные профессиональные предложения, которые находят поддержку и у региональной власти, и у руководства РЖД», -подчеркнул глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.