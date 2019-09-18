Состоялось награждение победителей V Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области

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Конкурс призван повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем. В Самарской области в этом году мероприятие проводится в пятый раз.Президент ПАО «ЛУКОЙЛ», обращаясь к участникам Конкурса, подчеркнул, что считает этот проект очень важным для развития регионов, потому что заявки на него подают неравнодушные, активные жители, заинтересованные в реализации своих идей. Он поблагодарил всех участников Конкурса и пожелал им дальнейших успехов.Первый вице-губернатор – председатель областного Правительствапоздравил участников Конкурса от имени губернатора Самарской областии поблагодарил компанию «Лукойл» за высокую социальную ответственность. «Поддерживая перспективные социокультурные проекты, компания содействует реализации в регионе инициированных Президентом Российской Федерациинациональных проектов и в конечном итоге – улучшению условий жизни граждан», — говорится в приветственном адресе Губернатора Самарской области организаторам и участникам Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».«Очень приятно, бывая на территориях, видеть, с какой гордостью жители показывают объекты, которые появились благодаря победе в этом конкурсе. Это и памятники, увековечивающие важные для губернии исторические события, и экспозиции школьных музеев, которые становятся более интересными и посещаемыми, и новое оборудование, поступившее в школы, и многое другое, — сказал председатель Правительства региона. – С каждым годом значимость конкурса повышается, состав проектов становится более глубоким и значимым».Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится по трем постоянным номинациям: «Экология», «Духовность и культура», «Спорт». За пять лет участие в конкурсе приняли более 2 тысячи проектов. 350 признано победителями. Общий грантовый фонд конкурса составил 75 миллионов рублей, передает пресс-служба облправительства.