"Снесло так снесло". Пёс взорвал Сеть своими прыжками на батуте

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На данный момент видео уже посмотрело более 279 тысяч человек. На кадрах видно, что собака породы лерчер сначала долго и игриво плещется в воде, а потом бежит к батуту, на котором энергично прыгает.Сообщается, что псу всего семь месяцев, а батут был куплен семьёй для внуков. Сначала собака вовсе не интересовалась им, однако спустя некоторое время её нельзя было оторвать от батута. Хозяева животного говорят, что за три месяца Рио использовал батут больше, чем дети за четыре года.В комментариях пользователи высказывают комплименты в адрес такой весёлой собаки и благодарят её за то, что повеселила и подняла им настроение.