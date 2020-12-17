Скоропостижно скончался знаменитый самарский парикмахер Владимир Гарус

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16 декабря скоропостижно скончался знаменитый парикмахер Владимир Гарус. Известный в России топ-стилист и основатель международной школы парикмахерского искусства "Garus" умер в возрасте 69 лет, передает sova.info. Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким.

- Выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни Владимира Михайловича Гаруса – директора международной школы парикмахерского искусства "Garus", президента союза парикмахеров и косметологов "Поволжье", - отметил Дмитрий Азаров. - Владимир Михайлович – это легенда, один из самых известных мастеров своего дела. Его неоднократные победы на всесоюзных, всероссийских и международных конкурсах, многочисленные звания и награды свидетельствуют о выдающемся таланте, профессионализме и постоянном творческом росте.

Дмитрий Азаров напомнил, что Владимир Гарус внес значительный вклад в развитие индустрии красоты не только в нашем регионе, но и в стране, будучи вице-президентом Союза парикмахеров и косметологов России, арт-директором Всемирной организации парикмахеров ОМС. Но именно в Самаре креативный мастер открыл международную школу парикмахерского искусства, воспитавшую целую плеяду стилистов-профессионалов, звезд с мировым именем. За уроками Владимира Михайловича, тренера мужской сборной команды России, судьи европейских и мировых чемпионатов по парикмахерскому искусству, в Самару приезжали со всей страны и мира.

По словам Дмитрия Азарова, Владимир Гарус покорял людей своим обаянием, особой харизмой, целеустремленностью, упорством, способностью учиться и учить.

- Убежден, что каждый, кто знал Владимира Михайловича, а таких огромное количество, испытывает тяжелую боль утраты, - сказал губернатор. - Мы потеряли уникального мастера, мудрого, опытнейшего наставника, замечательного Человека, умеющего дарить людям красоту. Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

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