Сегодня в Самаре отметят День дружбы народов

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14 сентября с 12:00 до 17:00 в Струковском саду будет организовано праздничное мероприятие, приуроченное к Дню дружбы народов. В этом году праздник пройдет в формате этнофестиваля «Все мы – Россия!».Гостей праздника ожидает калейдоскоп площадок в виде тематических зон, включающих в себя развлекательные и просветительские программы, выступления национальных творческих коллективов, интеллектуальные турниры, мастер-классы, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, конкурсы. Для любителей селфи предназначены многочисленные фотозоны с уникальными арт-объектами.В «Этно-квартале» будут представлены выставки, рассказывающие о народах, проживающих на территории Самарской области. На выставке национальных общественных объединений г. о. Самара и Самарской области можно будет увидеть национальные костюмы, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и многое другое.Площадка «Все мы – Россия!» познакомит с деятельностью Дома дружбы народов Самарской области, особенностями культуры и традициями нашего многонационального края.На литературной площадке будут представлены издания на языках народов Самарской области. Также можно будет услышать выступления чтецов на родных языках, приуроченные Международному году родных языков.Площадка «Фестиваль национальных свадеб», организованная Управлением ЗАГС Самарской области совместно с национальными общественными объединениями, познакомит гостей праздника с особенностями проведения традиционных обрядовых церемоний народов Поволжья. Для тех, кто в ближайшем будущем планирует связать себя узами брака, будет создана уникальная возможность познакомиться со свадебными традициями разных народов и подумать о проведении свадьбы в национальном стиле.На площадке «Народный театр» специально к Году театра национальные народные театры представят свои постановки, творческие коллективы будут проводить театрализованное действие среди гостей праздника.В «Квартале мастерства» все желающие смогут познакомиться с национальными играми и танцами, узорами и особенностями национальных ремесел народов, проживающих в регионе. Любителей декоративно-прикладного искусства ждут Народная ремесленническая мастерская «Город мастеров», Творческая глиняная мастерская и Мастерская рукоделия, где все желающие смогут посетить мастер-классы по изготовлению глиняной посуды и предметов быта, национальной игрушки и традиционной куклы.Необычные возможности ждут гостей праздника в «Aрт-квартале». Тесную многовековую связь между народами символизирует «Дерево дружбы», оформленное полотнами с изображением национальных узоров. В «Коридоре дружбы» все желающие смогут узнать, как приветствуют друг друга на национальных языках разные народы, и в знак дружбы, согласия и солидарности повязать ленточки в этом коридоре. На стене граффити гости совместно с профессиональными граффитистами создадут рисунки, символизирующие дружбу народов на Самарской земле.А на площадке «Открытка дружбы» каждый участник праздника сможет изготовить свою персональную открытку с национальными орнаментами и отправить ее своему другу, родственнику, любимому человеку. Открытки будут иметь тематическое оформление и марку.Кроме того будет работать площадка «Мгновенное фото» - это выездная фотобудка с мгновенной печатью фотографий.В «Интеллектуальном квартале» всех ждут просветительские программы, а также интеллектуальный турнир, в которой примут участие команды, членом которых может стать любой желающий. По окончанию игры все команды получают диплом участника, а команда победителей - главный приз.Площадка «Кванториум» представит выставку инновационных программ, таких как система виртуальной и дополненной реальности, моделирование и прототипирование вещей.Насыщенная программа подготовлена и специально для детей. В этом году их ждут традиционные подвижные игры, шоу мыльных пузырей, аквагрим, ходьба на ходулях и шуточный турнир на мягких мечах. Поддержит настроение команда аниматоров с ярким реквизитом и веселым музыкальным сопровождением.Ярким и незабываемым будет «Фолк-квартал». Театрализованное действие, являющее собой символ единства народов Самарской области, откроет праздник. Яркая концертная программа с участием коллективов национальных общественных объединений Самары и Самарской области, в том числе победителей международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, а также приглашенных гостей, представит культуру нашей многонациональной страны в номерах хореографического, вокального, инструментального, театрального, оригинального жанров. Танцевальный флэшмоб «Это твой танец» позволит каждому желающему не только увидеть, но и самому выучить и исполнить национальные танцы народов, проживающих на территории Самарской области. А флешмоб «Ручеек» объединит сотни участников праздника дружбы народов. Яркие эмоции подарит «Танцевальный батл» - танцевальное импровизированное соревнование в рамках концертной программы.Квартал «Этно-квест» соберет всех желающих в интерактивной игре, в ходе которой участники познакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на территории Самарской области.Каждый участник праздника может вместе с другими собрать «Пазл дружбы» - это интерактивная площадка, которая представляет собой пазл размером 6х6 м в форме карты Самарской области. Его в течение мероприятия смогут собирать все желающие - и дети, и взрослые.Шаржи в национальных головных уборах и био-рисунки элементов узоров разных народов, знакомство с традиционными чайными церемониями разных народов позволят гостям масштабного мероприятия почувствовать себя непосредственными участниками традиционных народных обрядов, сохранить и унести с собой яркие, многоцветные воспоминания о богатстве культуры и традиций народов Самарской области. Для этих же целей будут предназначены расположенные по всей территории Струковского сада красочные фотозоны с арт-объектами, где можно будет сделать фотографии на память, сообщает горадминистрация.0+