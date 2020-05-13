Самарцев приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Папин день»
13 мая 2020 17:38
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Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей.
«Многодетная Россия» - новая диалоговая площадка и ресурс, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране. В акции проекта приняли участие порядка 40 000 семей из 76 регионов России.
В рамках проекта проходит первый Всероссийский онлайн-фестиваль «Папин день», целью которого является пропаганда отцовства и семейных ценностей, поддержка авторитета и образа настоящих защитников семейных ценностей.
Фестиваль «Папин день» включает в себя два конкурса: «Супер папа» и «Сказка о папе».
Конкурс «Супер папа» проводится в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Ютуб», «Фейсбук», «Тик-ток». Для участия необходимо оставить заявку на сайте https://многодетные-семьи.рф/, выложить в одной из социальных сетей с хештегом #суперпапаРФ, фото или видео, где изображен отец семьи, который делает добрые дела относительно людей, природы или животных, не позднее 12 июня 2020 года (включительно).
Для участия в конкурсе «Сказка о папе», необходимо загрузить сочинение на сайте https://многодетные-семьи.рф/ в срок до 12 июня 2020 года (включительно). Сочинение должно быть в формате Word или PDF и содержать не более 1 500 символов. Лучшие произведения будут напечатаны в книге «Сказки о папе», куда также войдут фотографии из личного архива Президента Российской Федерации «Владимир Путин и российские семьи».
Итоги конкурсов подведут 20 июня 2020 года.
Ознакомиться с положением о проведении конкурсов можно в приложении или на официальном сайте мероприятия, передает пресс-служба горадминистрации.
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