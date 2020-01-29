Самарцев приглашают к участию в акции «Голоса Победы. Парад военных песен»
29 января 2020 18:58
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В целях сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодёжи и объединения жителей региона всех возрастов, создания телевизионного сборника песен военных лет ГТРК «САМАРА» при поддержке Правительства Самарской области проводит общественную акцию «ГОЛОСА ПОБЕДЫ. Парад военных песен».
Заполните заявку на участие на сайте www.tvsamara.ru и пришлите видеозапись своего исполнения песни о войне и о победе. Участником проекта может стать каждый житель Самарской области. Песенные объединения трудовых коллективов, предприятий и компаний, семейные ансамбли, народные хоры и сообщества друзей.
По итогам народного голосования на сайте www.tvsamara.ru будет определена тройка победителей – их ждёт запись профессиональной фонограммы и профессионального видео своего выступления силами операторов и режиссёров крупнейшей телерадиокомпании региона.
Вспомните о своих героях, оставьте свой след в новейшей истории Самарской области!
Дополнительная информация по телефону 8 (927) 691 69 02 и на сайте www.tvsamara.ru, передает пресс-служба минкульта СО.
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