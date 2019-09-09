Самарскую область с пастырским визитом посетит Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

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В ходе визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывает не только в храмах и святых местах Самары, но и в самой молодой епархии Самарской митрополии – Тольяттинской, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года.В Тольятти Святейший Патриарх Кирилл побывает в уникальном для нашей страны учебном заведении – Поволжском православном институте. Этот вуз является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования, включающей в себя Православную классическую гимназию, Гуманитарный колледж и Поволжский православный институт. В стенах института состоится встреча Святейшего Патриарха Кирилла со студентами и преподавателями вуза. Вечером, 20 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Преображенском соборе.Центральным событием визита Святейшего Патриарха в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 2019 года. Софийский собор возведен в живописном месте, на берегу реки Волги, на 4-й очереди самарской набережной.Кроме того, в ходе пастырского визита Святейший Патриарх Кирилл освятит закладной камень на месте строительства храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла. Это место, где в 1917 году была явлена чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», является центром паломничества множества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за границы.Предстоящий визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет по-настоящему историческим событием для православных верующих и жителей Самарской области в целом. Предшествующий первосвятительский визит (Святейшего Патриарха Алексия) на Самарскую землю состоялся 20 лет назад – в 1999 году, передает пресс-служба облправительства.Фото: sdsmp.ru