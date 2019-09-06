Самарских активистов ОНФ наградили Благодарственными письмами Президента

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«Общероссийский народный фронт демонстрирует свою эффективность в первую очередь тем, что он быстро и гибко реагирует на те вызовы, которые происходят в обществе и на те изменения внешней политики, которые определяет наш президент. Неслучайно за одно из полугодий именно самарское отделение ОНФ было признано лучшим в России, здесь работают активные и неравнодушные люди», - сказал Владимир Гутенев.Руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин отметил, что подобные награды являются мощным стимулом вести свою работу для активистов ОНФ.«Региональный исполком и штаб ОНФ прикладывает большие усилия, чтобы национальные проекты на территории Самарской области реализовывались качественно и в срок. Наши активисты и эксперты в первую очередь прислушиваются к жителям, к гражданам, помогают им решать их проблемы и разобраться в наболевших вопросах», - прокомментировал Владимир Марин, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ