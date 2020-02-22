Самарские военнослужащие провели в школах города Уроки мужества

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Мероприятия начались с церемоний вступления учеников в ряды Всероссийского движения «Юнармия», которые перед лицом своих товарищей, родителей и гостей дали клятву юнармейца. После чего военнослужащие 91 бригады управления провели динамическое показательное выступление, на котором продемонстрировали навыки рукопашного боя с оружием. Кроме этого, зрители могли посетить выставку военной техники, на которой были представлены БТР-82АМ, пикап УАЗ «Патриот» и специальные машины связи и управления.В завершении Урока мужества военнослужащие угостили всех желающих кашей из полевой кухни и сладким горячим чаем.