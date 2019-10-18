Самарские студенты организовали акцию «Подари аленький цветочек» в поддержку спектакля, который представляет СО

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Проект «Театральное Приволжье», реализуемый в Год театра в России в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.А. Комарова, стал большим событием для творческой молодежи и театральной общественности. Старт проекту был дан апреле 2019 года. Фестиваль проходит в два этапа – региональный и окружной. В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств № 6, г.о. Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»).Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года. Голосовать зрители смогут только за спектакли другого региона Приволжского федерального округа.Самарские студенты решили выразить свою поддержку юным артистам и организовали акцию-челлендж «Подари аленький цветочек». Они призывают выкладывать в социальные сети фотографии живого или сделанного своими руками алого цветка и ставить хештеги #театральноеприволжье #годтеатра.Цветок можно поливать, дарить на улице прохожим или рисовать, главное - сделать фото и выложить в соцсети с призывом к жителям других регионов голосовать за постановку самарских студентов.Акция стартовала накануне показа спектакля-финалиста «Аленький цветочек», который состоится в Самарском государственном институте культуры (ул. Фрунзе, 138) в это воскресенье, 20 октября 2019 года, в 15.00. Поклонники молодежной театральной студии подготовили для артистов сюрприз: они планируют в завершение спектакля вручить артистам алые цветы, передает пресс-служба облправительства.