Самарские спасатели провели показательное пожарно-тактическое учение в детском санатории «Юность»

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Отрабатывались действия по организованной эвакуации из здания персонала и детей, действия звеньев газодымозащитной службы и личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению условного пожара. Основной целью проведения такого мероприятия является показ практических действий и организации взаимодействия между пожарными подразделениями, службами города и сотрудниками санатория «Юность».По замыслу учения, в результате короткого замыкания электропроводки, происходило возгорание с последующим развитием пожара из-за большой пожарной нагрузки и выходом в другие помещения.Действия пожарных оценивали представители Главного управления.На показном учении были отработаны вопросы передачи сообщения о пожаре, эвакуации детей и персонала, проведения разведки пожара и эвакуации пострадавших с верхних этажей, в том числе при помощи пожарной автолестницы. На данном учении пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенного рангу условного пожара «Пожар № 2». Также на условный вызов реагировали оперативные подразделения скорой помощи, Центра медицины катастроф, ГИБДД, полиции. Было задействовано 16 единиц специальной техники и 56 человек.С поставленными задачами спецслужбы города и персонал учреждения справились, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС