Самарские проекты получили 8 наград Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019»

54

Для Самары проведение Национальной Премии в сфере туризма такого масштаба имеет огромное значение для развития туристического потенциала. Более 500 специалистов в сфере гостеприимства, организаторы мероприятий, представители экспертного сообщества оценили туристический потенциал Самары. Для гостей подготовили насыщенную экскурсионную программы с посещением музеев, выставочных центров, ресторанов. Деловая программа Премии включала в себя презентации проектов, обсуждение передового опыта организации туристических событий: фестивалей, спортивных мероприятий, музейных программ и др.Для Самары и нашего региона – это дополнительная возможность наладить партнерские связи с соседями, продвигать наши туристические продукты. Так представители администраций Самары и Нижнего Новгорода в рамках финальных мероприятий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.Представители туристической отрасли не зря называют себя людьми, меняющими мир. Именно Национальную Премию «Russian Event Awards», благодаря открытости, профессионализму и большой любви к России участников и самих организаторов, называют Главной Премией, способствующей популяризации событийного туризма. На первоначальном этапе в 25 номинаций Премии было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.Пора путешествовать по России, уверены участники и организаторы Премии. С 2020 года «Russian Event Awards - 2019» станет международной туристическая премия в области событийного туризма, об этом сообщил во время церемонии основатель Премии Геннадий Шаталов.«Самара - это космос. Все эти дни я слышу восторженные отклики участников и экспертов Премии о вашем городе. Все участники церемонии в восторге от самарской набережной, от музеев. Я рад, что именно в Самаре, с «космодрома Самара» Премия выходит на новый виток развития отечественного событийного туризма. В будущем году она будет иметь статус международной », - отметил Геннадий Шаталов, основатель Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».«Событийный туризм в Самаре и в России активно развивается, растет уровень организации и масштаб мероприятий. Инфраструктура, которая была создана в нашем городе во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу дает нам прекрасные стартовые позиции для развития сферы гостеприимства», - отметил Владислав Зотов, руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.Сразу 8 наград Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019» получили самарские проекты в различных номинациях:- 1 место - номинация «Лучшая идея туристского события», всероссийский фестиваль «Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова». Идею провести в Самаре летом 2020 года фестиваль «Вкус комедии» придумали сотрудники уникального музея Эльдара Рязанова в Самаре на ул. Фрунзе, д.120.В рамках проекта предлагается организовать лектории о современном кино и импровизированные съёмочные площадки с привлечением современных кинематографистов, известных актеров, костюмеров киностудий, которые работали с Эльдаром Рязановым. Для участников фестиваля кондитеры разрабатывают специальные конфеты «Вкус комедии», а в ресторанах на улице Фрунзе гости смогут попробовать «кино-блюда», например заливную рыбу, которая фигурировала в фильме «Ирония судьбы».- 2 место - номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта" лыжный марафон «Сокольи горы - 2019». В 2019 году марафоне приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран. Спортсмены приезжают семьями и находят время на осмотр достопримечательностей Самары, организаторы марафона предоставляют всем участникам экскурсионное обслуживание. В 2020 году запланировано провести 8 мероприятий в серии «Сокольи горы», которые включают в себя лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег.- 2 место - номинация «Лучшее туристическое событие, посвященное году театра», 15-ый Фестиваль цветов «Цветущая Самара». Напомним, в этом году он проходил в формате яркого карнавального парада. Фестиваль был посвящен Году театра и истории старинного парка города Струковского сада, события фестиваля цветов посетили 50 тыс. человек из 40 городов России.- 2 место - номинация «Лучшее молодежное туристическое событие» - Молодежный форум ПФО «iВолга 2.0».- 3 место - номинация «Лучшее культурное событие», фестиваль «Седьмая симфония", посвященный творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича с участием артистов Большого театра.- 3 место - номинация «Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события» - проект «Кошка - хвост трубой». Это масштабный арт-объект 5 метров в высоту и 2 метра в длину «Кошка-хвост-трубой» — современная модификация известной в Самаре скульптуры, которая установлена на фасаде здания ГРЭС. Композиция символизирует новые энергоэффективные технологии. В его создании принимали участие более 1000 молодых людей - участников форума «iВолга 2.0».- 3 место - «Лучшее туристическое MICE событие», межрегиональный специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжения 2019» в Самаре. Форум стал важнейшей дискуссионной площадкой для представителей отрасли.- Гран-при - номинация «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» завоевал Lotte Hotel Samara.Следующий финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» пройдет 16-17 ноября 2020 года в Екатеринбурге, передает пресс-служба горадминистрации.