Самарские полицейские приняли участие в социальном эксперименте «Серый волк на страже детской безопасности». Видео
24 сентября 2019 20:24
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Как в сюжете старинной русской сказки, в гости наведывался серый волк, всячески уговаривая детей пустить его в дом. «Открой пожалуйста, я замерз», «Это скорая помощь, впустите в подъезд», «Откройте полиция», «Это твой сосед, забыл ключи» и еще множество предлогов использовал актер в костюме волка, чтобы дети открыли дверь.
Первым участником эксперимента стал двенадцатилетний Артем. Как ни старался «Серый волк», в подъезд его так и не впустили. Юный житель Самары оказался настолько бдительным, что даже папе открыл дверь только после того, как получил ответы на несколько вопросов.
Детская безопасность это одна из главнейших задач сотрудников полиции. В социальном эксперименте с удовольствием приняла участие старший инспектор по особым поручениям отделения по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности УУП и ПДН Мария Никифорова.
Майор полиции тщательно следила за ходом мероприятия и напоминала маленьким участникам правила безопасности не только при общении с незнакомцами, но и на улице, в школе и других общественных местах.
К сожалению, не все дети проявляли бдительность, кто-то с первой попытки открывал домофон "Серому волку", кто-то впускал в подъезд, но впускать в квартиру, как восьмилетняя Маша, отказывался. После того, как "Серый волк" стал проситься в квартиру девочка тут же позвонила бабушке.
После эксперимента дети знакомились со сказочным героем, получали подарки и памятки по безопасности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Видео здесь.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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