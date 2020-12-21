Самарская таможня: Что делать, если посылка задерживается?

72

В связи с участившимися обращениями граждан о задержании и длительности получения международных почтовых отправлений информируем, что по причинам сложной эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и обычной в это предновогоднее время года активности по перемещению международных посылок, возможно увеличение сроков доставки международных почтовых отправлений.

Задержание посылки также может быть связано с осуществлением таможенного контроля. Правовой отдел Самарской таможни разъясняет случаи, когда посылка из-за рубежа задерживается или даже возвращается отправителю. Чтобы понять причины и быстро их устранить, есть несколько способов урегулирования возникшей ситуации.

Самым эффективным способом является получение информации о причинах принятого уполномоченным таможенным органом решения. Для этого заинтересованное лицо-получатель посылки подает запрос в письменной форме именно в тот таможенный орган, который принял решение в отношении посылки. Указанную информацию можно уточнить у перевозчика посылки. Главное указать в тексте запроса ссылку на ст. 265 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В таком случае ответ от таможенного органа должен быть дан в течение 10 дней после получения такого запроса.

По вопросам, которые касаются разъяснения положений законодательства, когда у гражданина возникла неясность относительно юридических причин принятия решения в отношении посылки, гражданин может обратиться за консультацией, в том числе, в Самарскую таможню. Порядок обращения установлен Административным регламентом Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, который утверждён приказом ФТС России от 09.06.2012 № 1128. Документ размещён в свободном доступе сети Интернет, а также на официальном сайте Федеральной таможенной службы. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой рекомендуем не осуществлять личное посещение учреждений, а воспользоваться удалёнными средствами связи (почтовая связь, электронная почта).

Если гражданин не согласен с решением таможенного органа в отношении посылки, то такое решение можно обжаловать в установленном порядке, предусмотренном главой 51 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Самарская таможня информирует также, что ответственность за утрату, порчу, недоставку или нарушение сроков пересылки международных почтовых отправлений возлагается на почтовые администрации.

Подробнее о порядке пересылки и отслеживания международных посылок можно ознакомиться на официальном сайте Приволжского таможенного управления (www.ptu.customs.gov.ru) в разделе «Физическим лицам», передает пресс-служба Самарской таможни.



