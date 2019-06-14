Самарская областная детская библиотека провела областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»

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9 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке программу фестиваля открыл Слет лидеров чтения. На него съехались активные читателидетских библиотек со всей области – дети, которые стали победителями областных и региональных конкурсов чтения, проведенных Самарской областной детской библиотекой с начала года. До начала все гости фестиваля играли в литературные подвижные игры, рисовали мелками на асфальте любимых персонажей, а в фойе библиотеки могли познакомиться с лучшими и необычными изданиями современных писателей на книжных экспозициях, увидеть книги с дополненной реальностью, встретиться с героями любимых книг и сфотографироваться на память.Слет начался с церемонии открытия фестиваля и награждения победителей региональных конкурсов: «Книги, которые читаю Я», «Я люблю читать!», интернет-конкурса видеороликов #МойЧитательскийЛайфхак. Заслуженные награды получили также самый маленький читатель – им стала Есения Стальманова из Самары. Ей всего 5 месяцев, и она уже записана в библиотеку. Самой читающей семьей стала семья Тимшиных из Сызрани, ими прочитано 192 книги. Интерактивную книгу «Остров сокровищ» за победу в селфи-марафоне #ИЯЗДЕСЬБЫЛ получила семья Мельниченко – мама Светлана и дочки Алена и Ксения. Для победы нужно было сделать лучшее селфи с библиотекарем Самарской областной детской библиотеки и написать самое творческое поздравление с хэштегом.Завершилась церемония открытия фестиваля флешмобом всех участников Слета – все сидящие в зале одновременно подняли заранее разложенные листочки, из которых получились слова «страна читающего детства». Сразу после награждения гостей ждали встречи с известными детскими писателями: Алексеем Олейниковым (г. Москва), Артуром Гиваргизовым (г. Москва), Юлией Симбирской (г. Ярославль) и Викторией Ледерман (г. Самара). Они рассказали юным читателям о своей творческой жизни, о своих популярных и новых книгах. Ребята долго не отпускали писателей – задавали свои вопросы. Закончилась встреча автограф-сессией писателей и общей фотографией.«Мы специально проводим фестиваль в начале летних каникул, чтобы дать своего рода заряд интереса к чтению, к интересным книгам и литературнымпутешествиям. Ребята-победители рассказывают нам о своих проектах, о своих любимых книгах, показывают свой интерес к чтению, и они должны понимать, что взрослые это ценят и всегда готовы им в этом помочь. На фестиваль ребят мы приглашаем, чтобы они не только смогли заявить о себе, но и чтобы они смогли пообщаться с популярными детскими писателями – это редкая возможность, когда можно встретиться с писателями, пообщаться с ними, задать свои вопросы напрямую. Многие из ребят не только очень увлечены чтением, но и сами пробуют что-то написать. Фестиваль «Страна читающего детства» - это праздник чтения, литературы, и доказательство того, что чтение – это интересно, увлекательно и весело», – рассказывает Елена Канигина, директор Самарской областной детской библиотеки.Фестиваль проходил в течение трех дней. Все дни читателей и активных гостей фестиваля ждала насыщенная программа творческих встреч с писателями, мастер-классов, в том числе от художника-иллюстратора, игр, чтений, интерактивов и спектаклей.Важная часть программы была рассчитана и на взрослых – руководителей детского чтения, библиотекарей и родителей. Для них прошли родительское онлайн-собрание «В фокусе – чтение подростков» и круглый стол для библиотечных специалистов на тему «Современная детская литература и детское чтение: открытый диалог» с участием писателя детского писателя, литературоведа, редактора электронного журнала «Переплет» Алексея Олейникова (г. Москва). Были подняты актуальные и проблемные вопросы современной детской и подростковой литературы, детского и подросткового чтения. Обсудили современные литературные предпочтения и творчество детей и подростков, как выбрать качественную детскую и подростковую литературу, какие формы работы можно применить для привлечения детей к чтению.«Основная проблема в том, что внимание детей оттягивается гаджетами, но это естественный процесс. Не надо заламывать руки, в этом нет ничегострашного. Да, книга находится в условиях неравноценной конкуренции с техникой, интернетом, потому что это более сложный формат для понимания. Но дети и подростки читают не меньше, чем читали мы в свое время, не всегда то, что мы хотим, но читают достаточно много и даже пишут, нам нужно просто искать новые форматы привлечения к чтению. Нельзя заставлять детей читать, навязывать чтение, нужно уметь заинтересовать книгой, интересными историями, персонажами – тогда для ребенка чтение будет увлекательным занятием, а не скучной обязаловкой», – уверен Алексей Олейников.Литературные мероприятия и встречи с писателями проходили по всей области: в Сызрани, Тольятти, Волжском, Ставропольском и Красноярском районах. В рамках фестиваля «Страна читающего детства» города и районы области самостоятельно проводили литературные часы, игры, викторины, квесты и чтения.Встречи с писателями также прошли для детей, находящихся в социальных учреждениях города: в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина и социальном приюте для детей и подростков «Ровесник».В этом году фестиваль прошел в шестой раз. Ежегодно фестиваль объединяет более 10 тысяч детей – активных любителей чтения. За шесть лет его участниками стали более 35 тысяч детей, передает пресс-служба облправительства.