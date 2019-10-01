Самарская область вошла в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счёт средств федерального бюджета

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Во вторник, 1 октября, губернатор Самарской областив рамках рабочей поездки в Москву, встретился с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков. Стороны обсудили вопросы завершения строительства проблемных объектов на территории региона.Самарская область вошла в число приоритетных регионов страны, которым будет оказана существенная финансовая помощь на удовлетворение прав обманутых дольщиков и завершение работ по строительству проблемных домов из федерального бюджета.«В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерацииподготовлен перечень приоритетных субъектов, которым в ближайшее время будет оказана поддержка через механизмы Фонда защиты прав дольщиков. В их число вошла Самарская область», — рассказал в ходе совещанияТакого решения удалось добиться благодаря системной работе и личному контролю губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона направил в федеральный Фонд защиты прав дольщиков официальное обращение о необходимости участия организации в завершении строительства 16 проблемных домов и восстановлении прав участников долевого строительства. По предварительной оценке, на это потребуется 4,8 млрд рублей.При этом в бюджете Самарской области уже предусмотрено более 316 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Соответствующее решение было принято 1 октября на заседании губернской думы, в рамках которого парламентарии утвердили параметры главного финансового документа региона.Напомним, в 2018 году из реестра проблемных уже исключено 4 объекта, в текущем году 3, что позволило 1,5 тысячам жителей избавиться от статуса обманутых дольщиков. «До конца 2019 года в соответствии с реальными планами будет решен вопрос еще 5-ти проблемных объектов. Еще около 500 семей въедут в свои квартиры, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Созданный региональный Фонд защиты участников долевого строительства, уверен, позволит ускорить решение этой застарелой проблемы», передает пресс-служба облправительства.