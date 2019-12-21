Самарская кирха приглашает на празднование Рождества Христова

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2019 г. 18.00 – Праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова. Будет представлена традиционная Рождественская сценкав исполнении подростков, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждыйприсутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихаяночь» («Stille Nacht»).2019 г. 12.00 – Праздничное Рождественское богослужение с участием студентов, органа, хора.18.00 – Рождественский вечер органной, вокальной, камерной и хоровой музыки. В вечере примут участие доценты СГИК Анна Карпова (орган) и Анна Лазанчина (флейта), лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (вокал) и ее ученики Максим Фатеев и Дарья Семякина, хор Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (рук. Елена Тумановская).Вход свободный, передает пресс-служба Самарской кирхи.