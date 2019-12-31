Самарская Олимпийская Деревня приглашает вместе проводить 2019-й!

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Море позитива, активные развлекательные площадки, веселый и интересный отдых для всей семьи!Праздничное настроение и яркий румянец на щеках гарантированы!На всей территории до 21:00 работают 15 бесплатных игровых площадок и аттракционы!В 20:00 на главной сцене начнется 7-часовая праздничная программа “Встречаем Новый год!” и продлится она до 3 часов ночи.Гостей парка ждут концерты, дискотека, подарки и призы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.