Самара станет точкой проведения самой массовой и масштабной окружной школы проекта «Пространство развития»
21 июня 2019 14:13
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Более 100 участников из 10 регионов России соберет заключительная окружная школа Всероссийского проекта «Пространство развития» РСМ.
Что такое проект «Пространство развития»?
Проект был разработан специально для молодежи, проживающей в малых городах и поселениях Российской Федерации. У активных молодых граждан России, из населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек, появилась возможность реализовать свои проекты, направленные на решение социальных проблем своих городов. На первом этапе, по всей стране стартуют окружные школы, на которые участники привозят «сырые» идеи решения проблем своих населенных пунктов.
Члены Ассоциации тренеров РСМ помогают участникам разработать и укрепить вектор движения по реализации предложенных проектов. Участники осваивают образовательную программу по нетворкингу, поиску финансирования, проектному менеджменту и социальному проектированию. Следующий этап – воплощение готовых проектов в жизнь и улучшение качества жизни в регионах.
На данный момент окружные школы состоялись в Северо-Западном, Центральном, Дальневосточном и Северо-Кавказском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах, их участники уже приступили в реализации своих проектов. 6 участников окружных школ стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и были удостоены грантов Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проектов, представленных на школах «Пространство развития».
«Вместе с проектной командой Благодаренского городского округа мы разработали проект «Дари детям радость». Я искренне рада, что могу помочь своему
региону стать лучше. Теперь, после получения денежной поддержки в лице Федерального агентства по делам молодежи, мы с командой точно уверенны и готовы с новыми силами приступить к его реализации. Искренне надеемся, что благодаря реализации проекта ребята смогут свободно общаться с детьми с ОВЗ, что в свою очередь создаст условия для социальной адаптации людей с ОВЗ», - рассказала участника Северо-Кавказской окружной школы проекта «Пространство развития» Светлана Артамонова.
Окружная школа Приволжского федерального округа – заключительная. Участникам только предстоит работа над своими проектами. Однако, по опыту прошлых школ, многие социальные проблемы регионов-участников найдут решение.
Восьмая окружная школа пройдет с 27 июня по 1 июля на территории Самары. Участниками школы станут молодые люди из Свердловской, Ульяновской,
Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Пермского края, Чувашской, Удмуртской республик и республики Башкортостан, Татарстан.
На торжественную церемонию открытия приглашены: Фетисов А.Б.- Заместитель председателя Правительства Самарской области, Рожин Ю.А. – и.о.Руководителя Администрации Губернатора Самарской области, Котельников Г.П. – Председатель Самарской Губернской Думы, Сойфер В.А. – Председатель Общественной палаты области, Акопьян В.А. – министр образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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