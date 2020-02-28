СО вошла в число победителей конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
28 февраля 2020 18:43
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Проект Нефтегорска обладает уникальностью и формирует современный облик городской среды муниципалитета, включает функциональные элементы – концертные и спортивные площадки, прогулочные зоны, а также учитывает ландшафтную идентичность территории и ее историческую особенность. Согласно условиям конкурса, проект будет реализован в 2020-2021 годы.
В этот же день на площадке форума малых городов и исторических поселений состоялось награждение победителей конкурса.
80 проектов-победителей получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.
Напомним, Всероссийский конкурс стартовал в 2018 году. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, с ежегодным призовым фондом в размере 5 млрд рублей.
В период 2018-2019 годов от Самарской области федеральной конкурсной комиссией победителями признаны проекты, представленные городскими округами Кинель, Жигулевск, Отрадный, Сызрань, Октябрьск, передает пресс-служба облправительства.
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