СМИ: Возбуждено первое дело после несогласованной акции в Москве 3 августа
4 августа 2019 18:27
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По его данным, дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и связано с ситуацией, кода один из участников митинга причинил травмы сотруднику ОМОН.
Отмечается, что мужчина оказал активное сопротивление при задержании, в результате у росгвардейца вывих плечевого сустава, он госпитализирован.
Напомним, за участие в незаконном митинге в центре Москвы накануне задержано около 600 нарушителей. По данным ГУ МВД России по Москве, всего на несанкционированную акцию вышло порядка 1,5 тысячи человек. При этом Прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в акции 3 августа.
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