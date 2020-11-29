Россияне заводят кошек в полтора раза чаще, чем собак

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Три четверти россиян (73%) держат у себя домашних животных, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и портал «Рамблер», опросив около 4000 человек в преддверии Всемирного дня домашних питомцев, который отмечается 30 ноября.

Кошки или собаки?

Больше всего россияне любят кошек — они живут у 46% опрошенных. Собак содержат 29% респондентов. Птички, рыбки, домашние грызуны, кролики и экзотические животные есть только у 1–2% опрошенных.

Один питомец или несколько?

У 19% жителей страны дома живут два питомца, у 8% — три, а 12% дают кров более чем трём животным. Пока не завели себе любимца 27% опрошенных.

У заводчика или с улицы?

Обычно россияне покупают животных (42%) или получают их в подарок (19%). Однако 32% респондентов признались, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, а ещё 7% взяли животное из приюта.

Сколько стоит содержание и лечение?

41% опрошенных тратят на корм, игрушки, одежду и прочее для своего любимца до 5000 рублей в месяц, 39% — до 1000 рублей, 12% — от 5000 до 10 000 рублей.

84% респондентов платят за лечение домашних животных до 10 000 рублей в год, 10% — 10 000 до 30 000 рублей, 6% — более 30 000 рублей.

Как часто обращаются к ветеринарам?

Только 5% респондентов прибегают к услугам ветеринаров один или несколько раз в месяц. Большинство посещают клиники раз в год (36%) или раз в полгода (20%).

А 31% хозяев к ветеринарам вообще не обращаются — это может быть связано с нехваткой денег или времени. Обе эти проблемы решает полис «Питомец под защитой» от «Сбербанк страхование».