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Новости /  Общество /  Социум  

Разведчиков миротворческой бригады ЦВО впервые оснастили парашютами

12 февраля 2020 14:13
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Разведчиков миротворческой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, впервые оснастили парашютами.
Разведчиков миротворческой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, впервые оснастили парашютами. С этого года в их учебную программу включена новая дисциплина – воздушно-десантная подготовка.

На вооружение поступили парашютные системы «Д-10», предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 км/ч до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.

Сейчас военнослужащие проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке на учебно-тренировочной базе подразделений специального назначения Центрального военного округа под Тольятти. Первые прыжки с парашютом спланированы на следующей неделе, передает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). 
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Комментарии


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