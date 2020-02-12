Разведчиков миротворческой бригады ЦВО впервые оснастили парашютами

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На вооружение поступили парашютные системы «Д-10», предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 км/ч до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.Сейчас военнослужащие проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке на учебно-тренировочной базе подразделений специального назначения Центрального военного округа под Тольятти. Первые прыжки с парашютом спланированы на следующей неделе, передает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).