Пункты проката коньков в Самаре работают с соблюдением всех санитарных норм

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В парке Гагарина официально открылась ледовая площадка с пунктом проката коньков. В парке «Дружба» и 50-летия Октября подобные точки выдачи инвентаря работают с прошлой недели.



В этом зимнем сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений пунктов проката. Санитарную обработку здесь планируется производить не реже 3-х раз в день.



Кроме того, в помещениях для посетителей обязательно предусмотрены маски, бахилы и дезинфицирующие жидкости для обработки рук. В пунктах проката действуют жесткие требования по обслуживанию в условиях пандемии - социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех. В остальном работа точек выдачи коньков в парках будет мало отличаться от работы в предыдущие годы. Инвентарь можно арендовать с 10 утра до 10 вечера.



Этой зимой в Самаре откроются также более 120 бесплатных ледовых площадок.