Психолог рассказал, как можно выиграть спор с женщиной
2 сентября 2019 23:28
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Ранее учёные из крупнейшего в Швеции медицинского Каролинского института заявили, что память женщин устроена таким образом, что с ними бесполезно спорить. Женский мозг лучше справляется с эпизодической памятью, которая чётко фиксирует весь ход разговора.
По мнению же Михаила Хорса, в споре нужно соблюдать два условия: быть спокойным и иметь желание найти компромисс, а не просто выиграть спор.
Фото: pixabay
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