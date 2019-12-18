Прямую трансляцию пресс-конференции Президента РФ можно будет увидеть в модельных библиотеках губернии

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Следить за ходом пресс-конференции Владимира Путина можно будет по адресам:— г. Октябрьск, ул. Мира, 94 «А», Библиотека им.И.Крылова – филиал №3 МБУ «Централизованная библиотечная система»;— г. Октябрьск, ул. Гая, 52 «А», Центральная городская детская библиотека им. Макаренко — МБУ «Централизованная библиотечная система»;— г. Самара, ул. Панова, 30, Библиотека №8 – филиала МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система»— г. Сызрань, пр. Гагарина, 99 «А», Библиотека-филиал №18 МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань»;— м.р. Приволжский, с. Обшаровка, ул. Советская, д. 91, Обшаровская сельская библиотека № 1 МБУ «Центральная библиотечная система»;— г. Тольятти, ул. Голосова, 20, Юношеская Библиотека №1 МБУК г.о. Тольятти «Библиотеки Тольятти»;— м.р. Сергиевский, ул. Советская, 62 Сергиевская центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и Сергиевская центральная детская библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека».Напомним, недавно в Самарской губернии открылось восемь модернизированных пространств для работы с книгами, электронными ресурсами, а также для интеллектуального отдыха. Модельные библиотеки нового поколения оснащены по последнему слову техники. Эти открытия стали возможны благодаря участию в национальном проекте «Культура», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, передает пресс-служба минкульта СО.