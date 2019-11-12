Против незаконной стройки на Московском шоссе выступил Александр Хинштейн, пообещав привлечь прокуратуру
12 ноября 2019 17:49
97
Впрочем, как минимум ГИСН к этому моменту уже начала действовать. После проверки, организовать которую инспекцию попросили в середине октября, ведомство начало готовиться к административным разбирательствам с застройщиком. Строителям может грозить штраф размером до миллиона рублей. «В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению застройщика к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.9.5 КоАП», — написали утром 11 ноября в официальном аккаунте ГИСН в «Твиттере».
Кто именно является застройщиком, инспекция не уточнила. По информации из Единого государственного реестра недвижимости земельный участок, где ведут стройку, принадлежит компании «Инвестстроитель». Ей в равных долях владеют руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин и Василий Ардалин — сын экс-министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 ноября 2019 18:57
Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Сейчас спортивный объект готов на 24%. Социум
35
12 ноября 2019 18:04
В Библиотеке установлено современное звуковое и световое оборудование, которое позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне. Социум
62
12 ноября 2019 17:49
Строителям может грозить штраф размером до миллиона рублей. Социум
92
Здравоохранение
12 ноября 2019 14:51
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования. Здравоохранение
121
11 ноября 2019 20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении. Здравоохранение
318
11 ноября 2019 20:29
Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко Здравоохранение
690
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14748
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14625
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14593
Туризм
12 ноября 2019 13:39
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
164
11 ноября 2019 19:58Лучшие горящие туры по всему миру на любой вкус
Итак, наконец-то вы со своим любимым отправляетесь в долгожданный отпуск. Если конечно, найдете путевку по разумной цене в нужное вам время. Туризм
29
7 ноября 2019 13:49
В девяти вагонах поезда будут открыты тематические экспозиции. Туризм
390
Образование
11 ноября 2019 20:03Курсовая работа: правила написания
Студенты высших учебных заведений пишут не только контрольные, но и курсовые, дипломные. Они нужны преподавателям для проверки знаний, закрепления... Образование
27
11 ноября 2019 12:54
В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров. Образование
223
8 ноября 2019 14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек. Образование
363
Культура
12 ноября 2019 11:51
В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. Культура
158
12 ноября 2019 11:16
Фестиваль пройдет 16 ноября. Культура
153
11 ноября 2019 11:59
Высота главной ели будет достигать 25 метров. Культура
237
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15392
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
74
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
115
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
312
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
324
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
400
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
410
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2047
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1398
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия