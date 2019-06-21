Проект «Культурное сердце России»: «Чудесные выходные в Тольятти»

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На территории муниципалитетов был проведен социологический опрос: жители высказали свои пожелания относительно культурной программы на лето. Вг.о. Тольятти участие в опросах приняло 2622 человек.Тольяттинские мероприятия в рамках проекта будут объединены идеей «Чудесные выходные Тольятти» и станут продолжением традиции летнихсоциокультурных проектов «Яркие выходные Тольятти» и «Молодежный бульвар».В рамках проекта с 1 июня по 1 сентября каждую субботу и воскресенье парки города наполнятся самыми разными активностями. Во всех трех районах будут организованы концерты, фестивали, представления, мастер-классы, открытые тренировки, выставки и многое другое. Программа мероприятий разработана с учетом результатов анкетирования и включает в себя более 100 мероприятий (в графике возможны изменения в связи с погодными условиями).23 июня в парках города пройдут творческие программы учреждений культуры города и партнерских организаций.В Парке Центрального района с 15:00 до 19:00 пройдет Первый экологический фестиваль для семьи и друзей в Тольятти «Клумба TLT». Организатороммероприятия выступает Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз». На территории парка будут представлены спортивные организации, культурные объединения и экологические движения города.В Парке Комсомольского района с 17:00 до 19:00 состоится ежегодная молодежная акция «Мы за жизнь», конкурсная программа «Литературнаяспартакиада», включающая в себя «сказочное многоборье», «поэтические стометровки», «богатырские поединки», игра-путешествие по станциям, конкурсрисунков на асфальте «Русская матрёшка».В Парке Победы с 17:00 до 19:00 пройдет концертная программа творческих коллективов города Тольятти и Культурного центра «Автоград», посвященная «Дню Памяти и скорби» с участием Народного хора ветеранов, народного ансамбля белорусской песни «Купалинка», ансамбля «Волжанка», а также тольяттинского поэта Николая Лудкова, передает пресс-служба облправительства.