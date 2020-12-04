Правительство региона утвердило величину прожиточного минимума пенсионеров на 2021 год

В пятницу, 4 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопросов повестки дня, которая включала в себя пять вопросов, приняли участие руководители министерств и ведомств региона, депутаты Самарской Губернской Думы, представители правоохранительных органов, главы четырех крупнейших муниципалитетов.
На заседании были утверждены уточненные параметры бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 года.
Уточнение потребовалось, в первую очередь, в связи с поступлением средств из федерального бюджета, предназначенных на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в сумме 606 853,5 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на финансирование медицинских организаций.
С другой стороны, произошло некоторое уменьшение доходов фонда, за счет неналоговых поступлений и оплаты медицинских услуг, оказанных на территории Самарской области жителям других регионов. Из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, иногородние пациенты реже обращались за помощью к самарским медикам. В связи с этим возникла необходимость перераспределить средства бюджета ТФОМС.
«Мы фиксируем разнонаправленные изменения бюджета фонда, есть прирост за счет субсидий, которые мы получили на борьбу с коронавирусной инфекцией, в то же время есть другие последствия пандемии, связанные с недополучением фондом доходов. Из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, иногородние пациенты реже обращались за помощью к самарским медикам. В связи с этим возникла необходимость перераспределить средства бюджета ТФОМС», - пояснил Виктор Кудряшов.
Законопроект в тот же день был направлен на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.
Участники заседания приняли решение об утверждении величины прожиточного минимума пенсионеров. Величина устанавливается ежегодно для каждого субъекта Российской Федерации и является основанием для расчета социальной доплаты к пенсии.
Законопроект подготовлен в связи с изменением прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. В Самарской области с 1 января 2021 года предлагается утвердить этот показатель на уровне 9320 рублей. Напомню, в настоящее время действующий размер величины прожиточного минимума пенсионера составляет 8690 рублей.
«Рост величины прожиточного минимума составит 7,2%. Это позволит расширить круг получателей социальной доплаты к пенсии. Такую доплату получают пенсионеры с небольшим размером пенсии из-за недостаточного стажа работы, те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца. В результате принятия этого решения ориентировочно сумма доплат из федерального бюджета в будущем году составит около 2,5 млрд рублей», - отметил председатель областного Правительства.
По итогам рассмотрения на заседании областного Правительства на утверждение Самарской Губернской Думы были направлены также законопроекты «О внесении изменений в Закон Самарской области «О мерах, направленных на обеспечение исполнения областного бюджета в 2010 – 2022 годах», «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», «О предоставлении бюджетного кредита бюджету муниципального района Хворостянский Самарской области».
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