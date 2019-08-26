Пожар в женском монастыре в центре Москвы потушили

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"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, при замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.Рождественский женский монастырь - один из самых древних в Москве. Он был основан в 1386 году на возвышенном левом берегу реки Неглинной.