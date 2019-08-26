Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 27 августа, 02:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 65.97
0.37
EUR 73.4
0.78
Новости /  Общество /  Социум  

Пожар в женском монастыре в центре Москвы потушили

26 августа 2019 23:27
119
Крупный пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, при замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.

Рождественский женский монастырь - один из самых древних в Москве. Он был основан в 1386 году на возвышенном левом берегу реки Неглинной. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 августа 2019  23:27
Пожар в женском монастыре в центре Москвы потушили
При замерах проб содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.  Социум
116
26 августа 2019  23:25
Жильцы расположенных рядом домов говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и "скорой помощи" и т.д.
Самарцы высказались против строительства новой высотки на территории ипподрома
Жильцы расположенных рядом домов говорят о проблеме свободных мест в школах и детсадах, проблемах с проездом пожарной техники и "скорой помощи" и т.д.  Социум
117
26 августа 2019  22:50
Участники проходят акклиматизацию в ущелье Ирикчат, потом поднимутся на стартовую площадку Лепрус
Победители конкурса "Лидеры России" поднимутся на Эльбрус
Участники проходят акклиматизацию в ущелье Ирикчат, потом поднимутся на стартовую площадку Лепрус  Социум
126
Весь список

Здравоохранение
26 августа 2019  23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.
Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится.   Здравоохранение
128
26 августа 2019  22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.
Врач рассказал, чем чревато чихание с закрытыми ртом и носом
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых.  Здравоохранение
137
26 августа 2019  18:31
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
По данным СМИ, шесть врачей решили уйти из городской больницы № 1 из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.  Здравоохранение
226
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14281
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14250
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14355
Весь список
Туризм
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
172
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
267
19 августа 2019  16:49
Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
 Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным.  Туризм
78
Весь список
Образование
26 августа 2019  14:54
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3».
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3».  Образование
230
26 августа 2019  14:48
Педагоги поделились с коллегами своими образовательными ресурсами.
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
Педагоги поделились с коллегами своими образовательными ресурсами.  Образование
228
26 августа 2019  14:32
Задача биобанков – обеспечить фармацевтические и медицинские компании материалом, собранным по клиническим стандартам и в соответствии с действующим законодательством.
СамГМУ займется проведением высокотехнологичных исследований для национального биобанка
Задача биобанков – обеспечить фармацевтические и медицинские компании материалом, собранным по клиническим стандартам и в соответствии с действующим... Образование
230
Весь список

Культура
26 августа 2019  18:19
Сергей Филиппов посетил с рабочим визитом Октябрьск.
Октябрьск — один из самых активных участников нацпроекта «Культура» в Самарской области
Сергей Филиппов  посетил с рабочим визитом Октябрьск.  Культура
174
25 августа 2019  16:51
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.
В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.  Культура
333
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2059
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15004
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
56
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14474
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1155
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
294
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
255
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
506
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1258
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
625
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
716
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2059
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
335
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
630
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
439
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
598
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
954
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные