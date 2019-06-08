Поздравление Дмитрия Азарова с Днем социального работника
8 июня 2019 16:46
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Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работник службы социальной защиты — это не только профессия, но и, прежде всего, призвание. Помогать людям, находить мудрые слова, силы, чтобы окружать людей заботой, помогать нуждающимся, вселять в них веру в себя может только человек с большим сердцем, открытой душой, добрый, порядочный и ответственный. Именно этими качествами обладают сотрудники управлений социальной защиты Самарской области.
Сегодня перед всеми уровнями власти стоят масштабные задачи по повышению продолжительности жизни и вхождению России в клуб государств 80+. На их решение направлены национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Для людей всех возрастов, ведущих активный образ жизни, важно создать условия для осуществления трудовой занятости, занятий спортом, творчеством, освоения новых информационных технологий, дать людям возможность самореализации. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По всем этим направлениям сегодня ведется системная работа.
Стоит отметить, что Самарская область стала одной из первых в России, внедривших «Школы реабилитации и ухода» для пожилых людей, инвалидов и их родственников. В нашей губернии накоплен солидный опыт работы в самых разных направлениях социальной защиты. Наши практики заимствуют другие регионы. А значит, вместе мы справимся с любыми поставленными задачами!
Дорогие друзья! Ваше умение поддержать каждого нуждающегося укрепляет веру людей в социальную справедливость, способствует сохранению стабильности нашего общества. Искренне благодарю вас за ваш благородный добросовестный труд, самоотдачу, служение обществу.
Правительство области и в дальнейшем будет активно поддерживать сферу соцзащиты, способствуя улучшению социального самочувствия наших граждан.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и всего самого доброго!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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