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Помощник полпреда Владимир Колчин побывал с рабочей поездкой в Самарской области

13 апреля 2019 20:44
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В региональном правительстве Владимир Колчин провел совещание по вопросам подготовки окружного Молодежного форума «iВолга».
13 апреля 2019 года по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин побывал с рабочей поездкой в Самарской области.

В региональном правительстве Владимир Колчин провел совещание по вопросам подготовки окружного Молодежного форума «iВолга». За шесть лет форум, проводящийся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, стал одним из самых популярных и посещаемых в России. Открывая рабочую встречу, Владимир Колчин напомнил, что в декабре 2018 года в Москве полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, на котором обсуждались перспективы развития окружных общественных проектов. Особое внимание было уделено Молодежному форуму ПФО «iВолга».

«Среди основных задач Форума – создание профессиональных сообществ и стимулирование проектной деятельности молодежи. Площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики в Российской Федерации», – подчеркнул помощник полпреда Владимир Колчин.

Форум пройдет по традиции в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля 2019 года. Участие в мероприятии примут около 2 тыс. человек, включая гостей из других государств. Особое внимание уделяется проектной работе. Участники представляют свои социальные и бизнес-идеи на окружном и федеральном этапах. Наиболее успешные ребята получают гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей. За время проведения форума уже более 300 проектов участников «iВолги» получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

Старт регистрации на самый масштабный окружной молодежный форум будет дан 15 апреля 2019 года. Стать его участником может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Прием заявок на сайте ivolgaforum.ru открыт с 15 апреля по 15 мая. В этом году форум получил «перезагрузку» и будет называться «iВолга 2.0».

В этот же день помощник полномочного представителя посетил Суперфинал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (г.Тольятти, Самарская область) сезона 2018-2019 годов. Владимир Колчин поздравил участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отметил, что «проведение подобных соревнований способствует развитию школьного спорта, пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня спортивной активности молодёжи».

«Гостеприимная Самарская область стала местом встречи сотен ребят – победителей отборочных турниров в регионах России и в зарубежных странах. Благодаря усилиям влюбленных в свое дело тренеров и поддержке социально ответственного бизнеса Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является одним из самых массовых и притягательных для молодежи соревнований. Уверен, что полученный вами опыт и труд ваших наставников в дальнейшем будут приносить высокие результаты. Баскетбол воспитывает лучшие качества: умение работать в команде, взаимовыручку, настойчивость в достижении цели, способность брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения», – говорится в приветствии полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Владимир Колчин пожелал всем участникам соревнований больше ярких матчей, зрительской поддержки и заслуженных побед.

Суперфинал собрал в Тольятти 40 лучших школьных баскетбольных команд, в том числе из регионов Приволжского федерального округа. Лучший результат среди команд ПФО показали баскетболисты из Казани (Республика Татарстан) – заняли третье место в соревнованиях юношей, уступив Москве и Кемеровской области.

Бурю эмоций у болельщиков вызвал «Матч Звезд» с участием чемпионов и призеров Олимпийских игр, членов сборных команд Советского Союза и Российской Федерации, известных государственных и общественных деятелей, а также актеров фильма «Движение вверх».

Большой баскетбольный праздник завершился торжественной церемонией награждения победителей и призеров. Главной наградой стала поездка на «Финал четырех» Евролиги, который пройдет в мае в Испании, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



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В региональном правительстве Владимир Колчин провел совещание по вопросам подготовки окружного Молодежного форума «iВолга».
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