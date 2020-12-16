Получить справку от Гостехнадзора в Самарской области теперь можно в электронном виде

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С 1 декабря государственная инспекция гостехнадзора, являющаяся структурным подразделением Министерства сельского хозяйства Самарской области, приступила к выдаче справок в электронном виде. Это стало возможным благодаря усовершенствованию инфраструктуры электронного правительства региона в рамках программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Выдача справок является административной процедурой государственных услуг «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» и «Государственная регистрация аттракционов». Количество выданных справок о совершенных регистрационных действиях постоянно растет: если в 2019 году было выдано 593 справки, то в этом году уже 850.

«Граждане и юридические лица в личном кабинете портала государственных услуг (РПГУ) https://gosuslugi.samregion.ru/ могут подать заявление о выдаче справки и получить от министерства справку о совершенных регистрационных действиях, подписанную электронно-цифровой подписью. Это избавит граждан от необходимости тратить время на посещение учреждений», - прокомментировал эту новость руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Для подачи запроса о выдаче справки заявителю необходимо зайти в личный кабинет регионального портала государственных услуг РПГУ, найти министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в перечне органов власти. В перечне государственных услуг министерства выбрать форму запроса и заполнить текст запроса.

После чего запрос попадает в информационную систему «Надзор-2». Ознакомившись с запросом, инспектор Гостехнадзора выставляет счет на госпошлину.

Информация о начислении ГИС ГМП передается в личный кабинет заявителя на портал госуслуг (федеральный), после чего заявитель может совершить оплату удобным ему способом.

Стоимость справки составляет 30 руб. (регистрационные действия по самоходным машинам) и 600 рублей (регистрационные действия по аттракционам). После оплаты инспектор отправляет справку в личный кабинет заявителя на РПГУ, при этом ответ подписывается электронно-цифровой подписью.

Таким образом, с 1 декабря визит в инспекцию гостехнадзора для получения справки не требуется. Это позволяет сократить время приема заявителей, подготовки и выдачи справки сотрудниками инспекции гостехнадзора. Граждане при этом могут подать заявление в удобное время и получить услугу не выходя из дома, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети