Победители конкурсов профессионального мастерства работников среднего профессионального образования СО получили награды
11 апреля 2019 16:07
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11 апреля 2019 года в министерстве образования и науки Самарской области состоялась церемония награждения победителей и призёров конкурсов «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области – 2019» и «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области».
Десять конкурсантов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочного тура, представили творческую презентацию «Я — профессионал!» и приняли участие в педагогическом брифинге.
Впервые участие в конкурсе принимали сразу несколько преподавателей с небольшим педагогическим, но многолетним стажем предпринимательской деятельности и значительным опытом работы на производстве.
В 2019 году участие в конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области – 2019» приняли 43 преподавателя из 31 организации среднего профессионального образования Самарской области.
Конкурс Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области» собрал 37 человек по 9 профессиям.
По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 2019 год стал Годом среднего профессионального образования.
Обращаясь к участникам церемонии, министр образования и науки региона Виктор Акопьян отметил: «Порядка 50% выпускников самарских школ выбирают техникумы для получения специальности. Именно здесь формируется кадровый потенциал наших предприятий. По решению Главы региона мы направили большие средства на капитальный ремонт зданий и обновление материально-технической базы организаций довузовского профессионального образования. Но без квалифицированного педагогического персонала невозможна подготовка высококлассных специалистов. Именно поэтому сегодня проводятся такие конкурсы профессионального мастерства».
Победитель конкурса «Лучший мастер производственного обучения» (Сергиевский губернский техникум) Сергей Василенко рассказал, что конкурс был непростым: «В первом туре мы показывали собственные компетенции по профессии в формате чемпионата WorldSkills. Во втором туре нам было предложено провести открытое занятие по специальности со студентами. В конкурсе участвую не первый год, но каждый раз это достаточно сложно и очень полезно для меня как для мастера».
Победители и призёры конкурсов получили дипломы министерства образования и науки Самарской области, ценные подарки и почётные грамоты областной организации профсоюза работников народного образования и науки, передает пресс-служба облправительства.
Десять конкурсантов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам заочного тура, представили творческую презентацию «Я — профессионал!» и приняли участие в педагогическом брифинге.
Впервые участие в конкурсе принимали сразу несколько преподавателей с небольшим педагогическим, но многолетним стажем предпринимательской деятельности и значительным опытом работы на производстве.
В 2019 году участие в конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской области – 2019» приняли 43 преподавателя из 31 организации среднего профессионального образования Самарской области.
Конкурс Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области» собрал 37 человек по 9 профессиям.
По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 2019 год стал Годом среднего профессионального образования.
Обращаясь к участникам церемонии, министр образования и науки региона Виктор Акопьян отметил: «Порядка 50% выпускников самарских школ выбирают техникумы для получения специальности. Именно здесь формируется кадровый потенциал наших предприятий. По решению Главы региона мы направили большие средства на капитальный ремонт зданий и обновление материально-технической базы организаций довузовского профессионального образования. Но без квалифицированного педагогического персонала невозможна подготовка высококлассных специалистов. Именно поэтому сегодня проводятся такие конкурсы профессионального мастерства».
Победитель конкурса «Лучший мастер производственного обучения» (Сергиевский губернский техникум) Сергей Василенко рассказал, что конкурс был непростым: «В первом туре мы показывали собственные компетенции по профессии в формате чемпионата WorldSkills. Во втором туре нам было предложено провести открытое занятие по специальности со студентами. В конкурсе участвую не первый год, но каждый раз это достаточно сложно и очень полезно для меня как для мастера».
Победители и призёры конкурсов получили дипломы министерства образования и науки Самарской области, ценные подарки и почётные грамоты областной организации профсоюза работников народного образования и науки, передает пресс-служба облправительства.
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