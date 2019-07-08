По инициативе руководства «Самара Авто Газ» внесены корректировки в расписание автобуса 36 маршрута

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Ранее автобусы на маршруте двигались только в утреннее время - до 12.30, и с 16.30 возобновляли движение.На минувшей неделе автобусы начали двигаться по короткому маршруту и в дневное время - с 12.30 до 16.30 по следующему расписанию:Время Маршрутвыезда сконечнойостановки11.31 Совхоз Рубежное – ул. Бакинская12.09 ул. Бакинская - Совхоз Рубежное12.47 Совхоз Рубежное – ул. Бакинская13.25 ул. Бакинская - Совхоз Рубежное14.03 Совхоз Рубежное – Хлебная площадьДалее автобусы курсируют по установленному расписанию и маршруту."Напоминаем пассажирам о необходимости просить у кондуктора билет, соответствующий поездке", - отметил представитель ООО «Самара Авто Газ». - Билет в вашей руке сегодня - гарантия своевременного прибытия автобуса завтра», передает пресс-служба ООО «Самара Авто Газ.Фото: пресс-служба ООО «Самара Авто Газ