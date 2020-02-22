По Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. На дорогах гололедица
22 февраля 2020 19:00
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В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:
- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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