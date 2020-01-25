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Новости /  Общество /  Социум  

По Самарской области ожидается метель, туман и сильный ветер

25 января 2020 17:22
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Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25 января 2020 года с сохранением утром и днем 26 января 2020 года местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-20 м/с, метель при видимости 500 - 1000 метров.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;

- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото из открытых источников
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