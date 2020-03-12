Первый общегородской субботник в Самаре планируется провести 28 марта

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«Весна ранняя, много «подснежного» мусора. Поэтому на его уборку во всех районах города должны быть направлены сейчас основные усилия, особенно это касается управляющих компаний. Все замечания держим на контроле – их нужно отрабатывать оперативно. Сегодня к вечеру поставил задачу доложить о проделанной работе, - дал поручение заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин.Напомним, в этом году из-за ранней весны традиционная масштабная уборка города начнётся раньше - 16 марта. По поручению губернатора Дмитрия Азарова глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно подготовиться к месячнику и уже с начала марта усилить сезонные работы.Одновременно с подбором мусора городскими службами благоустройства в текущий период ведутся работы по ворошению остатков слежавшегося снега, санитарной и комплексной обрезке деревьев, очистке прилотковой части дорог. МП г.о. Самара «Благоустройство» приводит в порядок элементы дорожной инфраструктуры, в том числе приступило к мойке и окраске пешеходных направляющих ограждений.«Прилотковую часть дорог пока убираем вручную, лопатами, потому что пылесосы еще рано задействовать. Также занимаемся подметанием улично-дорожной сети и открытием водопропускных труб, чтобы в случае паводка не затопило частный сектор», - пояснил директор МП г. о. Самара «Благоустройство» Евгений Садовников.В настоящее время муниципальными предприятиями и управляющими организациями готовится инвентарь, заключаются договоры на вывоз мусора. Первый общегородской субботник намечен уже на 28 марта.«Необходимо усилить работу по приведению в надлежащее состояние дворов. И особенное внимание нужно уделить территориям, где расположены дома, в которых проживают ветераны», - подчеркнул Олег Ивахин.Некоторые дворы уже вычищены, посильный вклад вносят и жители. В работу включены и управляющие микрорайонами. В частности, по результатам уборки фотоотчеты размещают и в социальных сетях.Также предстоит подготовить к предстоящему ремонту так называемые МАФы – малые архитектурные формы: оборудование на детских и спортивных площадках, скамейки, декоративные элементы благоустройства, передает пресс-служба горадминистрации.