Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 3 июля, 16:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/07:
USD 63.23
0.18
EUR 71.41
0.01
Новости /  Общество /  Социум  

Параллельно на форуме "Производительность 360" проходят работа в секциях

3 июля 2019 15:42
30
Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК АКОМ Олег Бельцов.
Параллельно на форуме "Производительность 360" проходят работа в секциях. Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК АКОМ Олег Бельцов. Предприятие одно из первых в СО включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда.

Производительность труда уже на первом этапе реализации проекта увеличилась на 48%, запасы незавершенного производства сократились на 10%, время протекания процесса снизилось на 30%. Это позволило нарастить производство и увеличить выручку компании АКОМ.

Напомним, СО с 2017 года является пилотным регионом – участником федеральной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", а с 2019 года – участником одноименного нацпроекта. К 2024 году планируется вовлечь в проект несколько сотен предприятий.

Кроме того, СО стала первым субъектом РФ, в котором на одном из пилотных предприятий (СВМЗ) при непосредственной поддержке ФЦК и регионального Минпрома запущена "фабрика процессов". В результате только за первые 4 месяца производительность труда выросла на 25%, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 июля 2019  15:42
Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК АКОМ Олег Бельцов.
Параллельно на форуме "Производительность 360" проходят работа в секциях
Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК АКОМ Олег Бельцов.  Социум
12
3 июля 2019  15:34
На форуме работает делегация СО во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
Второй федеральный форум "Производительность 360" стартовал в Нижнем Новгороде
 На форуме работает делегация СО во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.  Социум
35
3 июля 2019  15:21
Ученики из разных городов России перенимали опыт мастеров из разных стран и уже в выходные выступали на сцене вместе с известными музыкантами.
В Тольятти прошел 16-й фестиваль «Барабаны мира-2019»
Ученики из разных городов России перенимали опыт мастеров из разных стран и уже в выходные выступали на сцене вместе с известными музыкантами. Социум
39
Весь список

Здравоохранение
3 июля 2019  14:53
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей Самарской области.
По поручению Михаила Ратманова продолжаются встречи со студентами самарских медвузов, проживающих в других регионах
Студентка 5 курса СамГМУ из Ульяновской области выразила желание остаться в нашем регионе и работать в детском медучреждении на благо маленьких жителей... Здравоохранение
84
3 июля 2019  11:58
Названы простые способы улучшить питание
Названы простые способы улучшить питание
В первую очередь медики советуют экономить на продуктах из переработанного мяса. Здравоохранение
130
2 июля 2019  13:25
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона
Трансляция прошла 27 июня в социальной сети «Одноклассники».  Здравоохранение
379
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13972
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14009
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14213
Весь список
Туризм
3 июля 2019  12:30
Клуб ВелоСамара приглашает на пробег до Грушинского
Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
113
2 июля 2019  09:49
Уральские авиалинии вслед за Аэрофлотом приостанавливают полёты в Прагу
"Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливают полёты в Прагу
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
227
2 июля 2019  09:45
Ежегодный фестиваль Русь, эпоха объединения пройдет в Самарской области
Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» пройдет в Самарской области
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
230
Весь список
Образование
2 июля 2019  12:21
В день рождения Самарского политеха поздравят лучших выпускников
В день рождения Самарского политеха поздравят лучших выпускников
Вузу исполняется 105 лет. Образование
354
1 июля 2019  17:11
Первые междисциплинарные проекты готовы к запуску на рынке.
Самые опытные МПК СамГТУ отчитались о работе
Первые междисциплинарные проекты готовы к запуску на рынке.   Образование
326
29 июня 2019  12:44
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса Цифровой прорыв
В Самаре в СГЭУ стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Около 30 самарских команд борются за право выйти в финал. Образование
498
Весь список

Культура
3 июля 2019  14:00
В Тольятти состоялся фестиваль музыки и искусств Тремоло
В Тольятти состоялся фестиваль музыки и искусств “Тремоло”
Фестиваль посетили почти две тысячи человек.  Культура
85
3 июля 2019  12:55
В Ширяево прошел эко-арт-фестиваль Чистый Репин
В Ширяево прошел эко-арт-фестиваль «Чистый Репин»
Всего за два дня на фестивале побывало около 700 человек. Культура
128
3 июля 2019  11:52
В областной библиотеке собирают спектакли семейных театров Самарской губернии
В областной библиотеке собирают спектакли семейных театров Самарской губернии
10 ноября будет объявлен шорт-лист. Культура
119
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14755
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14294
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
985
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1460
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
137
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3581
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
980
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
350
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
540
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
472
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
597
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
472
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
705
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
724
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
457
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
783
Весь список

Мероприятия
В Тольятти прошел 16-й фестиваль «Барабаны мира-2019»
В Самарском зоопарке отметят Всероссийский день семьи
Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу с киноведом Вячеславом Шмыровым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные