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Параллельно на форуме "Производительность 360" проходят работа в секциях. Лучшие практики участникам презентовал директор развития производственных мощностей ГК АКОМ. Предприятие одно из первых в СО включилось в реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда.Производительность труда уже на первом этапе реализации проекта увеличилась на 48%, запасы незавершенного производства сократились на 10%, время протекания процесса снизилось на 30%. Это позволило нарастить производство и увеличить выручку компании АКОМ.Напомним, СО с 2017 года является пилотным регионом – участником федеральной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", а с 2019 года – участником одноименного нацпроекта. К 2024 году планируется вовлечь в проект несколько сотен предприятий.Кроме того, СО стала первым субъектом РФ, в котором на одном из пилотных предприятий (СВМЗ) при непосредственной поддержке ФЦК и регионального Минпрома запущена "фабрика процессов". В результате только за первые 4 месяца производительность труда выросла на 25%, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.