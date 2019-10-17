ПФО занял второе место по количеству президентских грантов на развитие гражданского общества среди федеральных округов

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Победил каждый четвертый участник из ПФО: проекты 407 лидеров из Приволжья получат 618,4 млн. руб. Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок.Лидер по количеству проектов-победителей среди регионов ПФО - Республика Башкортостан, одобрение получили 55 заявок на сумму 63 млн. руб. Второе место у Самарской области: грантовое финансирование на сумму 98 млн руб. получил 51 проект. На третьем месте в неформальном зачете регионов ПФО — Удмуртская Республика. Ее некоммерческие организации получили 45 грантов на общую сумму 49 млн руб. Победителей конкурса поздравил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.«Лидирующие позиции Приволжского федерального округа — яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов Президента России. Количество победителей из ПФО растёт - по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку Главы государства получили 337 заявок нашего округа, а во втором уже на 20% больше. Более чем на 100 млн рублей возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты Президента России Владимира Владимировича Путина направляются прежде всего на развитие социально-значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина ПФО интереснее и комфортнее».Всего в России из 9 тыс. проектов, поданных на конкурс, победителями признаны 2128 (23,4%), они получили финансирование на сумму 4,35 млрд. рублей, передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФ