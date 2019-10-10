Открылась регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им».

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К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.Регистрация продлится до 6 ноября 2019 года.Соревнования начнутся 7 ноября 2019 года и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборовинтерактивных заданий.Тема чемпионата 2019 - домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один изнаборов игр посвящен 25-летию домена .RU (https://25.cctld.ru). Подготовка к соревнованиям пройдет в октябре на официальных страницах Чемпионата в Facebook(https://www.facebook.com/izuchi.internet/) и «ВКонтакте» (https://vk.com/izuchi.internet).Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет в чемпионате, могут выполнить дополнительные задания ( https://игра-интернет.рф/championship/#bonus ):подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении чмпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета будут награждены дипломами и ценными призами:- 1 место – cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite- 2 место – смартфон Samsung Galaxy A10- 3 место – 3D-ручка XEON Funtastique RP800AПоощрительные призы от организаторов и партнеров чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.Подробная информация о Чемпионате (правила, сроки, бонусы)(https://игра-интернет.рф/championship/)Регистрация участников(https://игра-интернет.рф/personal/profile/)Часто задаваемые вопросы о Чемпионате(https://игра-интернет.рф/faq/)Обратная связь с организаторами( https://игра-интернет.рф/about/feedback/ )Чемпионат проводится Координационным центром национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития,связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Главные партнеры чемпионата - «Лаборатория Касперского» и компания REG.RU.Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!» ( https://игра- интернет.рф), главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Основа проекта – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и т.д.Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами. Ежегодно осенью проводится онлайн-чемпионат, который поможет пользователям проверить и одновременно с этим «подтянуть» знания о цифровых технологиях, соревнуясь с сильными, подкованными в области IT соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание чемпиона и ценные призы, которые пригодятся в учебе и на досуге, передает пресс-служба облправительства.