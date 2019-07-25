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Новости /  Общество /  Социум  

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

25 июля 2019 15:32
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Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты.
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», передает РБК со ссылкой на  «РИА «Новости».

Согласно данным сервиса, 38,4% россиян необходимо дополнительно около 10 тыс. руб., примерно 6,8% граждан нуждаются в 6–8 тыс. руб. к зарплате, еще 8,4% не хватает 5 тыс. руб., 10,2% участников опроса говорят, что им недостает 3–4 тыс. руб., а 11,4% — не более 1–2 тыс. руб.

При этом уточняется, что около четверти россиян вовсе не нуждаются в деньгах в период между зарплатами. У 6,1% россиян до зарплаты не хватает только пары сотен руб., еще 7,1% достаточно денег. Только у 5% жителей остаются деньги для накоплений, 6,6% граждан признались, что их благополучие не зависит от поступления ежемесячной зарплаты.

Опрос сервиса «Робот Займер» проводится с 1 по 14 июля, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек старше 21 года.

Ранее в июле специалисты РАНХиГС опросили молодых людей от 18 до 30 лет об их желаемом уровне зарплат. Так, самые высокие зарплаты рассчитывают получать ИТ-специалисты: треть из них назвали сумму от 50 до 60 тыс. руб. в месяц. Такой же размер желаемой зарплаты озвучили 25% опрошенных сотрудников правоохранительной системы.

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Комментарии



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